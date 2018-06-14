Установлена причина смерти топ-менеджера «Роскосмоса» в СИЗО

Комплексная судебно-медицинская экспертиза установила причину смерти бывшего исполнительного директора «Роскосмоса» Владимира Евдокимова в камере СИЗО №5. Он покончил с собой после ссоры с женой, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. Также информацию подтвердили два других источника в Следственном комитете (СКР) и Федеральном центре судебно-медицинских экспертиз.

По его словам, Валентина Ракитина, с которой Евдокимов развелся после ареста, позвонила погибшему и сообщила о передаче денег за его освобождение из СИЗО. Евдокимов же сообщил ей о провале сделки и предупредил о возможных обысках в их доме. «Жена устроила истерику, обвинила мужа, что он их подставил, что его кинули, и довела его», — пояснил источник.

В камере также был найден нож, пронесенный кем-то из оперативников для хозяйственных нужд.

«Вывод экспертов о суициде окончательный, результаты были получены еще в апреле, но уголовное дело об убийстве Евдокимова пока не прекращено», — уточнил источник в СКР. По его словам, имеется ряд процессуальных формальностей, после решения которых дело будет закрыто. «Перспектив у дела никаких, события преступления нет», — пояснил он.

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Дело о даче взятки в отношении Ракитиной было прекращено.

Ракитина заложила в ячейку камеры хранения на Казанском вокзале 80 миллионов рублей по указанию супруга. Деньги предназначались на взятки следователям СКР и сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ), чтобы смягчить обвинение Евдокимову и добиться его перевода из СИЗО под домашний арест, пишет газета «Коммерсантъ». По данным издания, посредниками в передаче взяток следствие считает адвоката Александра Малофеева и «решальщика» Дионисия Золотова, с которым Евдокимов сидел в одной камере.

Бывший исполнительный директор по контролю качества и надежности государственной корпорации «Роскосмос» Владимир Евдокимов был найден мертвым в ночь на 18 марта 2017 года в следственном изоляторе №5 на севере Москвы. На его теле имелись три колото-резаных ранения: одно — в области шеи, два — в области сердца.

Топ-менеджер находился в СИЗО с декабря 2016 года. Евдокимов и бывший директор ЗАО «Научно-технический центр» Александр Золин обвинялись в хищении путем мошенничества 200 миллионов рублей.

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