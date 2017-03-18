Следователи изъяли орудие убийства топ-менеджера «Роскосмоса»

Из камеры московского СИЗО, где был найден мертвым топ-менеджер «Роскосмоса» Владимир Евдокимов, изъято орудие убийства. Нож направлен на экспертизу, сообщила ТАСС представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

«В настоящее время следователи допрашивают 11 человек, которые находились в камере», — добавила она.

Иванова уточнила, что на теле мужчины обнаружены три колото-резаных ранения: одно — в области шеи, два — в области сердца.

По факту смерти Евдокимова возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Тем не менее источники не исключают версию суицида.

Тело было обнаружено примерно в четыре часа утра субботы, 18 марта.

Евдокимова арестовали в декабре 2016 года. Ему предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (не менее 200 миллионов рублей) с использованием служебного положения в составе организованной группы.

Согласно информации на сайте Роскосмоса, Владимир Евдокимов — исполнительный директор по обеспечению качества и надежности. Родился 26 марта 1961 года в Казахстане, окончил Челябинский политехнический институт имени Ленинского комсомола (специальность инженер-механик). В разные годы был генеральным директором ФГУП «Авиатехприемка» и заместителем гендиректора «Объединенной ракетно-космической корпорации» (ОРКК).