Названа причина смерти бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» в СИЗО

Бывший исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Владимир Евдокимов, арестованный по обвинению в многомиллионном мошенничестве, обнаружен в субботу, 18 марта, мертвым в камере следственного изолятора. Эту информацию «Ленте.ру» подтвердила официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

«Тело мужчины 1965 года рождения обнаружено сегодня утром в одной из камер СИЗО-5 на Выборгской улице. На теле обнаружены признаки насильственной смерти в виде двух колото-резаных ранений в области сердца. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — заявила Иванова. По ее словам, по данному факту начата доследственная проверка.

Источник в Следственном комитете сообщил, что речь, возможно, идет о самоубийстве. Эта информация проверяется.

Исполнительный директор «Роскосмоса» и бывший директор ЗАО «Научно-технический центр» Александр Золин были арестованы в Москве в декабре 2016 года. Им было предъявлено обвинение в хищении путем мошенничества 200 миллионов рублей.

В деле фигурируют также бывшие гендиректор ОАО «МиГ-Рост» Алексей Озеров (также арестован в конце 2016 года) и скрывшиеся от следствия бывший гендиректор ОАО «Вертолетная сервисная компания» Аким Носков и его заместитель Алексей Андреев.

О смерти Евдокимова стало известно утром 18 марта. Его тело было найдено на полу камеры.