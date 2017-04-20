После убийства топ-менеджера «Роскосмоса» уволен начальник СИЗО

Временно исполняющий обязанности руководителя московского СИЗО №5 «Водник» Алексей Горбачев снят с должности. Об этом в четверг, 20 апреля, РИА Новости рассказала замглавы столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

Начальника «Водника» уволили после проверки, начатой московским УФСИН в связи с убийством в камере исполнительного директора госкорпорации «Роскосмос» Владимира Евдокимова.

Меркачева не смогла сказать, чем вызвана смена начальника учреждения. Однако другой знакомый с ситуацией источник РИА Новости связал увольнение Горбачева с прошедшей проверкой.

Новым руководителем учреждения назначен Денис Папуша, сообщили в УФСИН по Москве агентству «Интерфакс».

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Проверка в «Воднике» началась после обнаружения нарушений в условиях содержания под стражей исполнительного директора «Роскосмоса». Как сообщили 21 марта в Генпрокуратуре, сотрудники «Водника» не обеспечили контроль за поведением Евдокимова и его сокамерников, а также не смогли вовремя изъять у подозреваемых нож, который, по версии следствия, стал орудием убийства.

Евдокимова подозревали в мошенничестве с использованием служебного положения на сумму не менее 200 миллионов рублей. Его нашли мертвым в камере СИЗО №5 утром 18 марта. Мужчина скончался от обильной кровопотери, которую вызвала глубокая рана шеи. Изначально сообщалось, что топ-менеджер совершил самоубийство, но затем Следственный комитет завел дело по статье «Убийство».

Орудием убийства правоохранители назвали нож, обнаруженный на полу камеры. Известно, что Евдокимов перед смертью пытался оказать сопротивление нападавшим.