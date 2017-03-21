В условиях содержания топ-менеджера «Роскосмоса» в СИЗО нашли нарушения

Столичная прокуратура обнаружила нарушения в условиях содержания под стражей исполнительного директора госкорпорации «Роскосмос» по контролю за качеством и надежностью Владимира Евдокимова, который был найден мертвым 18 марта. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

«Не был обеспечен контроль за поведением Евдокимова и других лиц, содержащихся в камере, не приняты необходимые меры к своевременному обнаружению и изъятию запрещенного к хранению и использованию подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными предмета — ножа, которым были причинены телесные повреждения», — говорится в сообщении.

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Столичная прокуратура внесла представление начальнику московского УФСИН с требованием исключить подобные нарушения в будущем, усилить контроль за работой СИЗО и привлечь к строгой дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

Евдокимов был найден мертвым в камере столичного СИЗО №5 утром 18 марта. Установлено, что причиной смерти стала глубокая рана шеи, которая привела к большой потере крови. Также у него обнаружены две неглубокие колото-резаные раны в области грудной клетки.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли из камеры СИЗО, где был найден мертвым Евдокимов, орудие убийства — нож, который был направлен на экспертизу. Известно, что погибший топ-менеджер перед смертью пытался оказать сопротивление нападавшим.

Конкретных лиц, подозреваемых в совершении убийства, у следствия в настоящее время нет.

Евдокимова арестовали в декабре 2016 года. Ему предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (не менее 200 миллионов рублей) с использованием служебного положения в составе организованной группы.