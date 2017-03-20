Причиной смерти топ-менеджера «Роскосмоса» в СИЗО стала глубокая рана в шею

Причиной смерти топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова в камере столичного СИЗО стала глубокая рана шеи, которая привела к большой потере крови. Об этом в понедельник, 20 марта, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

«По предварительным данным экспертизы, смертельной стала колото-резаная зияющая рана в области шеи, она же стала и причиной большой кровопотери. Две раны в области грудной клетки — неглубокие, колото-резаные. Они не могли стать причиной смерти», — сказал он.

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Как стало известно «Ленте.ру», окончательное заключение судмедэкспертов относительно причин смерти Евдокимова будет готово не ранее чем через три недели — после получения результатов лабораторных исследований.

По словам собеседника «Ленты.ру», знакомого с ситуацией, конкретных лиц, подозреваемых в совершении убийства Евдокимова, у следствия в настоящее время нет.

Ранее стало известно, что погибший топ-менеджер «Роскосмоса» перед смертью пытался оказать сопротивление нападавшим.

18 марта сотрудники правоохранительных органов изъяли из камеры СИЗО, где был найден мертвым Евдокимов, орудие убийства — нож, который был направлен на экспертизу. Тело мужчины с тремя колото-резаными ранениями (одно — в область шеи, и два — в область сердца) было обнаружено в тот же день около 04:00.

Евдокимова, являвшегося исполнительным директором по обеспечению качества и надежности «Роскосмоса», арестовали в декабре 2016 года. Ему предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (не менее 200 миллионов рублей) с использованием служебного положения в составе организованной группы.