У убитого в СИЗО чиновника «Роскосмоса» требовали миллионы рублей перед смертью

Адвокат Дионисий Золотов (Денис Тумаркин), сокамерник погибшего в СИЗО бывшего исполнительного директора «Роскосмоса» Владимира Евдокимова, вымогал у него деньги. Об этом в четверг, 26 октября, сообщает «Новая газета».

По словам жены Евдокимова Валентины Ракитиной, адвокат обещал при помощи связей в ФСБ помочь закрыть уголовное дело ее мужа. Сначала он просил Ракитину переводить на виртуальный счет деньги на «благоприятные условия содержания» в камере. В конце февраля он попросил собрать за два дня 50 миллионов рублей и положить в ячейку на Казанском вокзале.

После этого через одного из адвокатов Владимир Евдокимов передал жене письмо, в котором указал, для каких целей нужны деньги. Ракитина также получила от мужа «план реструктуризации уголовного дела», который подразумевал изменение меры пресечения на домашний арест, а затем прекращение преследования из-за истечения срока давности. В нем содержалась инструкция по передаче денег.

В начале марта Валентине Ракитиной поручили собрать еще 30 миллионов рублей, якобы для другой группы сотрудников ФСБ. Позднее из СИЗО ей пришло сообщение, что дело прошло неудачно.

28 апреля стало известно, что родственники исполнительного директора «Роскосмоса» Владимира Евдокимова, убитого в камере столичного СИЗО №5, не будут настаивать на дальнейшем расследовании уголовного дела в его отношении.

Бывший исполнительный директор по контролю качества и надежности государственной корпорации «Роскосмос» Владимир Евдокимов был убит в ночь на 18 марта 2017 года в следственном изоляторе №5 на севере Москвы.