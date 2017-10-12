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Бог простит

Кто присвоил богатства самого влиятельного сектанта России

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Андрей Попов
Андрей Попов
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Столичное управление МВД выступило с официальным заявлением о розыске подозреваемого в хищении 215 миллионов рублей, хранившихся как вещественные доказательства по делу секты «бога Кузи». Эти деньги были изъяты на квартире, где собирались адепты секты. Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что им удалось заблокировать и сохранить 85 миллионов. Однако, по данным источников, пропала вся сумма, а подозреваемый — некто Юрий Цукерман, бывший муж нынешней супруги «бога Кузи» Жанны Фролушкиной. В скандальной истории разбиралась «Лента.ру».

Спохватились

В среду, 11 октября, стало известно, что полиция начала расследование уголовного дела в отношении 59-летнего уроженца Омска по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Его объявили в розыск. По данным следствия, этот гражданин изготовил поддельные документы, на основании которых в 2016 году было вынесено решение о взыскании в его пользу свыше 215 миллионов рублей, находившихся на хранении в уполномоченном органе в качестве вещественных доказательств по ранее возбужденному уголовному делу.

На банковских счетах подозреваемого была обнаружена и заблокирована часть похищенных денег в размере более 85 миллионов рублей, отметили в полиции. Также было установлено и изъято купленное подозреваемым на похищенные деньги имущество. По какому уголовному делу хранились похищенные деньги в МВД, не сообщается, но источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах рассказал, что 215 миллионов рублей были найдены на квартире, где собирались адепты секты, возглавляемой Андреем Поповым, также известным как «бог Кузя».

По словам источника, к хищению причастен Юрий Цукерман — бывший муж Жанны Фролушкиной. Теперь она жена Попова и находится, как и ее супруг, в СИЗО по делу о секте. Уголовное дело в отношении Цукермана было возбуждено еще 1 декабря 2016 года. А пропажа денег вскрылась в начале осени того же года, говорит источник.

Квартира, где деньги лежат

Но откуда вообще взялись эти миллионы? 10 сентября 2015 года полиция отрапортовала о задержании как самого «бога Кузи», так и его сподвижников. Кассу сектантов — 219 миллионов рублей и 150 тысяч долларов — правоохранительные органы изъяли еще в мае 2014 года.

Все началось с того, что в 2014 году в полицию поступило заявление от сектантки по фамилии Францева: она утверждала, что была избита на одном из собраний последователей «бога Кузи». Стоит отметить, что до лета 2016 года, когда в законодательство был внесен ряд изменений, полицейские обычно не возбуждали дел по побоям, отправляя пострадавших в мировой суд. Однако заявление Францевой стражей порядка заинтересовало: они возбудили дело по 116 статье УК РФ («Побои») и 8 мая 2014 года под прикрытием бойцов ОМОН нагрянули с обысками в две квартиры сектантов — на Краснопролетарской улице и в Большом Кондратьевском переулке. Там-то и обнаружились те самые денежные средства, которые и были изъяты.

Спустя почти год, 1 апреля 2015-го, Мосгорсуд признал эти следственные действия незаконными, поскольку на них не было санкции надзорных органов. Из определения суда также следует, что обе квартиры принадлежат гражданской жене «бога Кузи» Жанне Фролушкиной. По мнению адвоката Клинова, защищающего Андрея Попова, поскольку обыски признаны незаконными, изъятые деньги следует вернуть владельцу.

«Но кому вернуть? Сразу несколько граждан заявили о том, что это их деньги. И лишь Цукерман смог подтвердить свои доходы», — говорит защитник. По словам Клинова, сам «бог Кузя» никогда не претендовал на эти деньги. «Он очень бедный. Два года ходит в одной дырявой футболке, в которой его задержали. Никто ему не передает в СИЗО передач, никто не помогает», — объясняет адвокат.

Охотник за сокровищами

Бывший муж Фролушкиной — выходец с Украины. По информации источника в правоохранительных органах, в прошлом у него были проблемы с законом, которые вынудили его сменить имя и фамилию. Так Дмитрий Ананченко стал Юрием Цукерманом.

«Он долго охотился за этими деньгами. Искал способы, как ими завладеть. Направлял запросы в Совет Федерации, Госдуму. Предоставлял в суды подложные документы. Заявлял, что 200 миллионов он дал на хранение бывшей супруге. На эти деньги Цукерман якобы собирался приобрести гостиницу», — сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

23 декабря 2014 года Щербинский суд вынес решение по иску Юрия Цукермана к Жанне Фролушкиной о взыскании денежных средств по договору хранения. В суде Цукерман заявил, что они с ответчицей были женаты. По условиям договора Фролушкина должна была хранить деньги в своей квартире. Против возврата средств она не возражала. В суде ее представитель исковые требования признал в полном объеме и просил суд удовлетворить их.

Судья прекратил производство по иску в связи с тем, что «между истцом и ответчиком отсутствует спор о праве».

В сентябре 2015 года аналогичный иск поступил в Химкинский городской суд, который перенаправил его на рассмотрение в Пресненский суд Москвы. Там уже истцом выступал не Цукерман, а Ананченко. Однако Мособлсуд опять вернул дело в Химки, и в мае 2016 года там вдруг вынесли решение в пользу истца. Судья обязал ГУ МВД по Москве вернуть Ананченко 215 миллионов рублей.

«Летом судебным приставам вручили исполнительный лист, и они списали эти средства со счетов, где они были на хранении, и перечислили на счет ФССП. Оттуда они поступили на счета, указанные Цукерманом. Он все забрал», — рассказывает источник.

Осенью следователи опомнились — а денег уже не было. Правоохранительные органы обжаловали решение Химкинского суда о взыскании миллионов. Мособлсуд отменил постановление нижестоящей инстанции как незаконное.

«Но это не имело никакого значения, деньги к тому моменту исчезли», — говорит собеседник «Ленты.ру». По его словам, следователь, проворонивший миллионы, получил строгое взыскание, а судья уволился. Силовики, пытаясь отыскать деньги, нагрянули с обыском к Цукерману, но тому удалось во время следственных действий сбежать.

Сейчас по делу «бога Кузи» хранятся 43 миллиона рублей и 100 тысяч долларов. «Но на них уже есть претенденты, пытающиеся доказать, что деньги принадлежат им», — рассказывает источник.

История с продолжением

«Ленте.ру» удалось выяснить, что через суды Ананченко добился признания своего права не только на солидную сумму денег, но и на одну из двух квартир своей бывшей жены Фролушкиной. В его иске говорилось, что он приобрел у нее квартиру в Большом Кондратьевском переулке, там, где собирались последователи ее нынешнего супруга «бога Кузи» и где были изъяты миллионы. По утверждению Ананченко, после заключения договора купли-продажи Фролушкина не явилась в Росреестр, чтобы зарегистрировать сделку (что вполне объяснимо — к тому моменту она была задержана).

Пресненский суд Москвы 30 ноября 2015 года удовлетворил иск Ананченко о государственной регистрации перехода права собственности на квартиру. Копию материалов этого дела истребовали следователи из ГУ МВД по Москве. Ананченко-Цукерман пытался получить и вторую квартиру своей бывшей жены — на Краснопролетарской улице, но Тверской суд Москвы оставил этот иск без рассмотрения.

У Фролушкиной еще есть дача в Подмосковье, где был построен храм последователей «бога Кузи», и нежилое помещение на Краснопролетарской улице. «Заинтересованные лица через суды уже вывели активы, оставшиеся после ареста Попова», — говорит источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах. По его словам, весной 2016 года следователь разрешил Цукерману (в то время — свидетелю по делу «бога Кузи») свидание с находящейся под стражей Фролушкиной. Они, видимо, тогда обо всем договорились.

Андрей Попов и его адвокаты завершили ознакомление с материалами дела (77 томов). В ноябре обвинительное заключение будет направлено в прокуратуру, и в случае его утверждения «бог Кузя» предстанет перед судом вместе с супругой Фролушкиной, бухгалтером секты Галиной Маркевич и последовательницей «бога Кузи» Надеждой Розановой.

Андрей Попов основал псевдоправославную секту в 90-е годы. Собрания его адептов проводились в том числе в Большом Кондратьевском переулке, отсюда и другое название объединения — «кондраты». Попов также был известен любовью к экзотическим животным и тем, что устроил себе гарем из женщин-помощниц.

Своих последователей Попов делит на шесть категорий-кругов. Первый занимают жены, во второй и третий входят помощницы, гарем и приближенные последователи. В четвертом — простые последователи. Женщины из этого круга рассматривались им как кандидатки в гарем. В пятой категории — те, кто еще не знают о божественности Кузи. В шестой круге Попов отправил тех, кто его отверг.

Любовь Ширижик

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