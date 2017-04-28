Убитый в СИЗО чиновник «Роскосмоса» утратил право на реабилитацию

Родственники исполнительного директора «Роскосмоса» Владимира Евдокимова, убитого в камере столичного СИЗО №5, не будут настаивать на дальнейшем расследовании уголовного дела в его отношении. Об этом сообщила сегодня ТАСС его адвокат Елена Капчинская.

«Родственники моего доверителя не будут настаивать на дальнейшем расследовании уголовного дела в его отношении по факту хищения имущества в корпорации "МиГ" и не возражают против прекращения дела в связи с его смертью», — сказала адвокат.

В соответствии с российским законодательством отказ от дальнейшего расследования уголовного дела в отношении лица, скончавшегося во время следствия, означает, что его близкие не могут требовать его оправдания — уголовное дело прекращается в связи со смертью обвиняемого, то есть по нереабилитирующим основаниям.

Бывший исполнительный директор по контролю качества и надежности государственной корпорации «Роскосмос» Владимир Евдокимов был убит в ночь на 18 марта 2017 года в следственном изоляторе №5 на севере Москвы.