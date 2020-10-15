Ефремов выплатил деньги сыну погибшего в ДТП

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов выплатил деньги старшему сыну погибшего курьера Сергея Захарова Виталию. Об этом в четверг, 15 октября, со ссылкой на адвоката потерпевшего Сергея Аверцева сообщает агентство «Москва».

По словам защитника, перед приговором актер выплатил потерпевшему 200 тысяч рублей. Еще 800 тысяч он отдал по решению суда. Таким образом, общая сумма компенсации морального вреда, выплаченная артистом Виталию Захарову, составила миллион рублей.

7 октября сообщалось, что сестра Ефремова Анастасия описала условия его пребывания в изоляторе.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы.