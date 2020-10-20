Жена Ефремова заподозрила сговор адвокатов

Жена актера Михаила Ефремова Софья отказалась вести переговоры о примирении с родственниками погибшего в смертельном ДТП, заподозрив сговор адвокатов. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат потерпевших Александр Добровинский заявил, что он с защитником артиста Михаилом Алешкиным вел переговоры о примирении, но 18 октября по инициативе семьи Ефремова они были прекращены. Жена Ефремова выразила недоверие защитникам и прервала их переговоры, предположив, что адвокаты между собой сговорились.

По словам Алешкина, стороны были близки к подписанию примирительного соглашения, что дало бы существенные основания для смягчения наказания актеру. «Не было каких-то заоблачных требований. Первым требованием было письменное извинение в адрес потерпевших», — сказал адвокат.

При том, что сам актер не отказывался от примирения с потерпевшими, добавил еще один адвокат Ефремова Владимир Васильев.

Защитник старшего сына погибшего Захарова выступит против смягчения наказания артисту.

Мосгорсуд 20 октября рассматривает апелляционные жалобы на приговор Ефремову в виде восьми лет лишения свободы. Его защита просит условное наказание.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров.

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