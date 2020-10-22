Родные погибшего в ДТП согласились на смягчение наказания Ефремову

Родные погибшего в ДТП Сергея Захарова согласились на смягчение наказания актеру Михаилу Ефремову. Об этом ТАСС заявила адвокат Анна Бутырина, представляющая интересы троих потерпевших: вдовы Маргариты Захаровой, брата погибшего и его младшего сына.

По ее словам, артист выплатил им компенсацию морального ущерба, поэтому родные не против смягчения ему наказания, но при условии «искреннего, а не формального раскаяния» с его стороны. При этом адвокат указала, что потерпевшие возражают против замены реального срока на условный, но согласны на то, чтобы Ефремова отправили в колонию-поселение, а не в колонию общего режима. Срок наказания родные оставили на усмотрение суда.

Другой адвокат потерпевших Александр Добровинский опроверг информацию о том, что его доверители согласились на смягчение наказания.

21 октября сообщалось, что актер перевел на счета по одному миллиону рублей троим потерпевшим. Мосгорсуд отложил заседание по апелляции на приговор до 22 октября, чтобы у Ефремова была возможность выплатить всю сумму родным погибшего.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров, который в результате аварии погиб. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Его защита в апелляции просит условного наказания.