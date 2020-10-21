Адвокат семьи Захарова усомнился в тактике защиты Ефремова

Александр Добровинский, адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, усомнился в тактике защиты артиста после выплаты компенсации потерпевшим. Об этом он рассказал RT.

Добровинский обратил внимание, что актер официально признал свою вину в смертельной аварии. «Все свидетели, инсценировка с отсутствием памяти Михаила Ефремова, все доказательства, которые пытались привести на уголовном процессе в Пресненском суде, были лишь выдумкой стороны защиты», — предположил адвокат.

Материалы по теме На секретной службе против Ее Величества Советский разведчик стал миллионером, получил награду от королевы Англии и похитил секретное оружие Человек особого назначения Легенда советской разведки ликвидировал главного врага Сталина и не раз изменил ход мировой истории

Он также подтвердил, что потерпевшие по делу о ДТП получили компенсацию от артиста по миллиону рублей каждый. «Сегодня моим доверителям были переведены деньги. Мне это подтвердили Валерий, Маргарита и Виталий Захаровы», — заявил он.

Ранее Ефремов пообещал помогать матери и гражданской жене погибшего водителя Сергея Захарова. Один из адвокатов артиста Петр Хархорин заявил, что актер принял принципиальное решение оказывать помощь людям, которые «реально понесли потерю, но официально потерпевшими не признаны».

О том, что потерпевшие получили компенсации от Ефремова, сообщил адвокат Ефремова Роман Филиппов. По его словам, трем потерпевшим перевели на счета по одному миллиону рублей.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Захаров, который в результате аварии погиб. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Его защита в апелляции просит условного наказания.