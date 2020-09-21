Семья погибшего в ДТП Захарова задумалась о создании фонда его памяти

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, задумалась о создании фонда памяти своего родственника. Об этом рассказал адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский, передает ТАСС.

Как рассказал защитник, он обсудит идею создания фонда с родственниками на следующей неделе. Кроме того, он поговорит с семьей Захарова о подаче иска к Ефремову. Адвокат также добавил, что новые защитники актера не связывались ни с ним, ни с потерпевшими.

Ранее Александр Добровинский оценил появление нового защитника у артиста. По его словам, он рад, что у него появился хороший коллега.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы.