Адвокат семьи Захарова напишет книгу про суд над Ефремовым

Александр Добровинский, адвокат семьи Захарова, напишет книгу про суд над Михаилом Ефремовым. Об этом он рассказал телеканалу «360».

Юрист планирует закончить работу над книгой к Новому году. «Весь материал у меня. Хочу рассказать, каким образом мы тактически и стратегически полностью переиграли защиту», — уточнил Добровинский.

Адвокат отметил, что в этом судебном разбирательстве ему было важно добиться признания вины актера в смертельном ДТП. «Дальнейших действий будет много», — сообщил юрист.

По словам адвоката, семья Захарова подаст заявление в отношении свидетелей защиты Ефремова. Также Добровинский рассказал о планах учредить фонд имени Сергея Захарова. Фонд, по мнению юриста, может помочь другим людям, которые окажутся в похожей ситуации.

Суд вынес приговор Михаилу Ефремову 8 сентября. Актера приговорили к восьми годам тюремного заключения в колонии общего режима и выплате 800 тысяч рублей родственникам погибшего водителя Сергея Захарова.