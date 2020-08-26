Адвокат семьи Захарова объяснил возвращение защиты Ефремова в дело о ДТП

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевших в суде по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, объяснил отстранение адвоката артиста Эльмана Пашаева от участия в деле об аварии. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Москва 24», передает ТАСС.

По его словам, отвод Пашаева и последующее его возвращение является спланированной акцией и направлено на затягивание процесса. Так, в день отстранения адвокат «зачитывал целый ряд ходатайств, которые очевидно были направлены на затягивание процесса».

Затем, как заявил Добровинский, была попытка отвести судью за то, что она не соглашалась с его ходатайствами, что было направлено на задержку времени. «Затем Пашаев попросил суд о перерыве на пять минут, и только после перерыва Ефремов заявляет об отказе от адвоката. Все шито белыми нитками», — отметил адвокат потерпевшей стороны.

Ефремов отказался от услуг своего защитника Эльмана Пашаева и его партнера Елизаветы Шаргородской 21 августа. Их он решил оставить в качестве консультантов, а для судебных заседаний нанять юристов «посильнее». Затем 24 августа Пашаев и артист заключили новое соглашение о сотрудничестве.

Актер устроил смертельную аварию вечером 8 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов заявил, что не помнит произошедшего. Он находится под домашним арестом.