Объяснена причина отказа Ефремова от адвоката

Актер Михаил Ефремов решил отказаться от услуг адвоката Эльмана Пашаева, чтобы растянуть время и отодвинуть тот момент, когда придется признать свою вину в пьяном ДТП со смертельным исходом. Таким образом причину поступка Ефремова объяснила юрист Екатерина Гордон в эфире радио Sputnik.

Она подчеркнула, что актеру нужно уходить от версий о сгустках энергии и паранормальных силах, чтобы смягчить наказание. В теорию о том, что за рулем был другой человек, я не верю. «В глубине души нам всем хотелось бы верить, что Ефремов не виноват, но если быть реалистами, то все эти вбросы выглядят не очень прилично», — подчеркнула Гордон.

Адвокат потерпевших Александр Добровинский разделил мнение о попытке Ефремова потянуть время. Он также добавил, что имя нового юриста пока не названо. По мнению Добровинского, скорее всего на место Пашаева никто не найдется и Ефремову придется вернуть адвоката обратно или быть без защиты в суде.

Ефремов отказался от услуг своего защитника Эльмана Пашаева и его партнера Елизаветы Шаргородской 21 августа. Их он решил оставить в качестве консультантов, а для судебных заседаний нанять юристов «посильнее».

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов заявил, что ничего не помнит о произошедшем.