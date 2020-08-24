Ефремов нанял для своей защиты старого адвоката

Актер Михаил Ефремов нанял для своей защиты по делу о смертельном ДТП старого адвоката. Об этом сообщает «Московский комсомолец» в своем Telegram-канале.

По данным издания, Эльман Пашаев и артист заключили новое соглашение о сотрудничестве.

Адвокат потерпевших Александр Добровинский заявил, что закон позволяет многократно отказываться от адвоката и брать его в защиту снова, передает ТАСС. Он предположил, что Пашаев останется защищать актера.

Ранее 24 августа Ефремов заявил в суде, что находился в момент аварии на пассажирском сиденье своего автомобиля. Хотя артист «почти ничего не помнит из того дня», но уверен, что передвигался на такси, как он обычно делает, когда пьян.

По его словам, экспертизу электроники в его машине так и не провели, а на пассажирском сиденье при ударе выстрелила подушка безопасности, что может свидетельствовать, что там сидел он.

Слушания по делу были перенесены на 31 августа в связи с отсутствием у обвиняемого нового адвоката. Ефремов отказался от услуг Пашаева 21 августа, объяснив, что хочет адвокатов «посильнее».

Актер устроил смертельную аварию вечером 8 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов заявил, что не помнит произошедшего. Он находится под домашним арестом.

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