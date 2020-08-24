Суд над Ефремовым отложили из-за отсутствия у него адвоката

Пресненский суд Москвы отложил на 31 августа слушания по уголовному делу в отношении актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Судебное заседание перенесли в связи с отсутствием адвоката у обвиняемого. Если Ефремов не предоставит до 31 августа соглашение с новым защитником, назначит ему государственного адвоката, отметили в пресс-службе.

21 августа сообщалось, что Ефремов решил сменить адвоката. Подсудимый отказался от услуг своего защитника Эльмана Пашаева и его партнера Елизаветы Шаргородской. Он решил оставить их в качестве консультантов, а для судебных заседаний нанять юристов «посильнее».

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов заявил, что ничего не помнит о произошедшем.

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