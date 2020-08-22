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Бывший адвокат Ефремова представил новые подробности смертельного ДТП

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Эльман Пашаев
Эльман Пашаев
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, Эльман Пашаев сообщил, что на руле автомобиля не было отпечатков пальцев артиста. Новые подробности дела он представил в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Пашаев предоставил заключение экспертов, где было сказано, что отпечатков пальцев Ефремова на руле автомобиля обнаружено не было. По словам Пашаева, артист приходил в тот вечер в бар пешком. Адвокат также отказался называть имя человека, который, по его мнению, находился за рулем в момент автоаварии.

Правозащитник заявил, что предполагает, «кто на самом деле был за рулем», когда произошло смертельное ДТП. Он добавил, что отпечатки пальцев именно этого человека были на руле.

Ранее Пашаев сообщил, что личность водителя, который находился в автомобиле в момент ДТП, установлена. По его словам, человек, личность которого установлена, весьма известный и непростой. Адвокат также предоставил суду отзыв на автотехническую экспертизу, в котором указано, что не был раскрыт вопрос о влиянии хакерской атаки на управление автомобилем артиста. В отзыве также говорилось о том, что в экспертизе не исследована возможность вброса отравляющих веществ через систему кондиционирования и ослепления водителя лазером.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов заявил, что ничего не помнит о произошедшем.

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