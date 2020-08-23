Известный адвокат указал на отсутствие логики в деле Ефремова

Известный российский адвокат Сергей Жорин рассказал в интервью «Пятому каналу», что логика в действиях сторон в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова отсутствует и призвал не искать ее.

Жорин указал, что в судебной практике крайне редко клиенты после отказа от адвоката позволяют ему оставаться консультантом. По его словам, если услуги адвоката не устраивают, от него отказываются и нанимают другого.

Юрист заметил, что он уже давно не ищет каких-то логических объяснений тем или иным действиям сторон процесса. При этом Жорин указал, что описывать поведение и стратегию участвующих в процессе адвокатов не может в силу этики.

21 августа сообщалось, что Ефремов решил сменить своего адвоката. Подсудимый отказался от услуг своего защитника Эльмана Пашаева и его партнера Елизаветы Шаргородской. Их он решил оставить в качестве консультантов, а для судебных заседаний нанять юристов «посильнее».

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов заявил, что ничего не помнит о произошедшем.