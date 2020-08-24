Ефремов выступил с речью в суде

В Пресненском суде Москвы по делу о смертельном ДТП выступил с речью актер Михаил Ефремов. Об этом сообщает «КП».

Подсудимый пришел в суд без адвоката. Он настаивает, что находился в момент аварии на пассажирском сиденье своего автомобиля. Хотя артист «почти ничего не помнит из того дня», но уверен, что передвигался на такси, как он обычно делает, когда пьян.

«Шел я в суд за правдой, чтобы мне объяснили, где на самом деле я был. Что я увидел? Свидетелей, которые с чужих слов говорили, что я был за рулем, которые меняли свои показания, как Дон Жуан женщин. Судмедэксперта с игрушками — куклами Барби и машинками. Она говорила, что машину с пострадавшим поворачивали по часовой стрелке, поэтому Захарову не могло стать хуже. Хотя на видео видно, что машину поворачивали против», — сказал Ефремов.

По его словам, экспертизу электроники в его машине так и не провели, а на пассажирском сиденье при ударе выстрелила подушка безопасности, что может свидетельствовать, что там сидел он.

«Показания эксперта Фиалко были обсмеяны. Хотя не проверить электронику в американской машине — как минимум странно», — заявил артист.

Ефремов в настоящее время занимается поиском нового адвоката. Его супруга получила «массу звонков и сообщений» от юристов, но большая их часть оказались бесполезными. Завтра будет решаться вопрос, кто из адвокатов будет в итоге представлять интересы артиста. Суд отложен до 31 августа. Ефремов предложил потратить это время на проведение биологической экспертизы и исследовать подушку безопасности на наличие его следов.

Ефремов устроил смертельную аварию вечером 8 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов заявил, что не помнит произошедшего. Он находится под домашним арестом.

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