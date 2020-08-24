На суде по делу Ефремова пообещали сенсацию

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Адвокат Александр Добровинский пообещал сенсацию на суде по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Видео с ним публикует «КП» в своем Telegram-канале.

«У нас сейчас было экстренное совещание, потому что мы получили очень важную для нас информацию. Узнаете о ней в свое время», — сказал защитник. Он отказался раскрыть журналистам полученные им сведения, отметив лишь, что это сверхинтересная и полезная информация для его доверителей — семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Ранее 24 августа стало известно о переносе слушаний на 31 августа, в связи с отсутствием нового адвоката у артиста.

Ефремов устроил смертельную аварию вечером 8 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов заявил, что не помнит произошедшего. Он находится под домашним арестом.

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