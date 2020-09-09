Адвокат семьи Захарова указал на главную ошибку защиты Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, указал в беседе с RT на главную ошибку защиты артиста.

«Человек получает вплоть до пяти лет условно, и на этом бы все закончилось», — отметил Добровинский. Он заметил, что защита актера ошиблась на стадии представления причин аварии.

Адвокат добавил, что, по мнению Ефремова, «подосланные ФСБ каскадеры или марсиане», которые вели машину, намного выгоднее, поскольку так он сможет полностью оправдаться на суде.

Адвокат подчеркнул, что артист должен был полностью признать вину.

Ранее Добровинский отметил, что у адвоката артиста Эльмана Пашаева была возможность спасти актера от колонии, но он ее упустил — шанс на условный срок Ефремову могли бы дать признание вины и подтверждение микроинфаркта у актера в момент аварии. Он заявил, что на месте Пашаева настоял бы на проведении ЭКГ. В таком случае, с учетом признательных показаний и здоровья актера, Ефремов, по словам адвоката, мог бы получить четыре года условно.

Авария с участием автомобиля Ефремова произошла 8 июня. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы. Кроме того, актера на три года лишили водительских прав. Его защита обжаловала приговор.