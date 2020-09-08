Назван упущенный адвокатом Ефремова способ избежать колонии

Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце Александр Добровинский рассказал о том, как следовало защищать актера Михаила Ефремова. Его слова во вторник, 8 сентября, приводит «Комсомольская правда».

Добровинский отметил, что у Эльмана Пашаева была возможность спасти актера от колонии, но он ее упустил — шанс на условный срок Ефремову могли бы дать признание вины и подтверждение микроинфаркта у актера в момент аварии.

«Грандиозная ошибка защиты заключается в том, что они не проверили сердце актера. У алкоголиков ведь очень слабое сердце, мышца тоненькая, как тряпочка», — назвал способ избежать колонии Добровинский.

Он заявил, что на месте Пашаева настоял бы на проведении ЭКГ. В таком случае, с учетом признательных показаний и здоровья актера, Ефремов, по словам адвоката, мог бы получить четыре года условно.

Ранее сообщалось, что Эльман Пашаев обжалует приговор Михаилу Ефремову, которому суд дал восемь лет за смертельное ДТП.

Авария произошла вечером 8 июня. Ефремов в состоянии алкогольного опьянения был за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, погиб.