Сестра Ефремова пожелала адвокату Добровинскому умереть от коронавируса

Сестра попавшего в резонансную аварию актера Михаила Ефремова Анастасия опубликовала в соцсетях пост с пожеланием смерти от коронавируса, однако через некоторое время удалила пост, сообщает News.ru.

«Вряд ли кого-то так ненавидела, как эту мерзейшую четверку. Если бы мне дали парабеллум, точно пристрелила бы их в зале суда, когда они так глумились над моим прекрасным братом. Силы небесные! Пошлите им ковид в самой тяжелой летальной форме», — написала родственница актера. В сети многие сочли, что проклятия адресованы потерпевшей стороне и адвокату Александру Добровинскому.

Анастасия добавила, что семья артиста сумеет справиться с трудностями, а ее обескураженный брат «соберется и сдюжит». «Мы продолжим борьбу», — заверила она.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии республики Чувашия Кирилл Лукин рассказал о возможных условиях содержания Михаила Ефремова. Представитель ОНК отметил, что все отбывающие срок в местных колониях заключенные получают квалифицированную медицинскую помощь, в том числе психологическую.

Находившийся за рулем внедорожника в нетрезвом состоянии артист Михаил Ефремов 8 июня выехал на встречную полосу и попал в аварию, врезавшись в другой автомобиль. Водитель транспортного средства скончался, артиста приговорили к восьми годам лишения свободы, однако после возмещения им морального вреда потерпевшим срок наказания сократили на полгода.