Ефремов «расстроился» и отказался общаться с правозащитниками в СИЗО

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы, отказался общаться с правозащитниками в московском СИЗО «Водник». Об этом сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович, передает ТАСС.

«Сегодня мы были в СИЗО-5 («Водник»). Михаил Ефремов к нам сегодня не вышел. Я думаю, он очень расстроен, поэтому и не хочет никого видеть», — заявила Литвинович.

22 октября Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор актеру в виде восьми лет лишения свободы. В итоге ему снизили срок на полгода благодаря возмещению морального вреда потерпевшим. Защита Ефремова намерена обжаловать это решение. Сторона потерпевших заявила, что довольна таким исходом дела. Артист перевел на счета трех родственников погибшего по одному миллиону рублей.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. Он погиб.