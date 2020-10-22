Ефремов отказался от нанятого Джигурдой адвоката

Актер Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Андрея Алешкина, которого нанял для него артист Никита Джигурда. Об этом сообщает «КП».

По словам Алешкина, он несколько раз встречались в СИЗО с Ефремовым, приносил ему сигареты. Они договорились, что актер извинится перед семьей погибших, отправив им письма. Но за два дня до апелляции Софья, жена Ефремова, неожиданно отказалась от услуг Алешкина, обвинив его в сговоре с защитником потерпевших Александром Добровинским.

«Цирк какой-то!» — заключил Алешкин.

Ранее 22 октября сообщалось, что родные погибшего в ДТП Сергея Захарова согласились на смягчение наказания Ефремову. При этом они возражают против замены реального срока на условный, но согласны на то, чтобы актера отправили в колонию-поселение, а не в колонию общего режима. Срок наказания родные оставили на усмотрение суда.

Мосгорсуд сегодня рассматривает жалобы на приговор Ефремову, осужденному на восемь лет.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров, который в результате аварии погиб.