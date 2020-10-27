Адвокат рассказал о затрудненном доступе к деньгам Ефремова

Адвокат Петр Хархорин, защищающий осужденного за смертельное ДТП на 7,5 лет колонии Михаила Ефремова, рассказал о затрудненном доступе к деньгам актера. Об этом во вторник, 27 октября, сообщаете РИА Новости

По словам защитника, информация в СМИ о блокировке налоговой службой счетов актера не соответствует действительности. Адвокат заявил: «Мы не уверены, что это является правдой, все деньги находятся в банковской ячейке, доступ к которой затруднен». Пока актер находится в СИЗО, никто не может получить деньги. Жена Ефремова — актриса Софья Кругликова не имеет доверенности для получения денежных средств.

Ранее 27 октября сообщалось, что налоговая заблокировала счета осужденного на 7,5 лет колонии за смертельное ДТП в центре Москвы Ефремова.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров, который в результате аварии погиб. Актер был осужден на восемь лет колонии. Позже Мосгорсуд сократил срок на полгода благодаря возмещению актером морального вреда потерпевшим.