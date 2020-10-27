Налоговая заблокировала счета Ефремова

Российская Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета осужденного на 8 лет колонии за смертельное ДТП в центре Москвы актера Михаила Ефремова. Об этом во вторник, 27 октября, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в начале 2020 года доходы индивидуального предпринимателя Михаила Ефремова сильно сократились и он был исключен из реестра малых и средних предпринимателей. В связи с начавшимися после аварии на Садовом кольце неприятностями, он не успел подать декларацию и налоговые инспекторы заблокировали его счета.

Ранее 27 октября сообщалось, что бывший адвокат актера Михаила Ефремова Андрей Алешкин опубликовал на своей странице в Facebook проект письма артиста с извинениями в адрес семьи погибшего Сергея Захарова.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров, который в результате аварии погиб. Актер был осужден на восемь лет колонии. Позже Мосгорсуд сократил срок на полгода благодаря возмещению актером морального вреда потерпевшим.