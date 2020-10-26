Адвокат рассказал о разглаживающемся лице Ефремова

Актер Михаил Ефремов надеется на смягчение наказания после рассмотрения дела о смертельном ДТП в кассационной инстанции. Об этом адвокат Петр Хархорин заявил в эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, артист «совершенно адекватен» и надеется на позитивные изменения в своей судьбе.

«С каждым днем он выглядит лучше и лучше в сравнении с тем, каким он был на суде апелляционной инстанции и сейчас. У него разглаживается лицо, он очень конструктивно мыслит, с ним легко и удобно общаться», — сказал адвокат.

22 октября Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор актеру в виде восьми лет лишения свободы. В итоге ему снизили срок на полгода из-за возмещения морального вреда потерпевшим.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров, который в результате ДТП погиб.