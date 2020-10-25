Добровинский ответил на пожелания смерти от сестры Ефремова

Адвокат потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Евремова Александр Добровинский ответил на пожелания смерти от сестры артиста Анастасии. Об этом сообщает «Пятый канал».

Юрист заявил, что в чем-то понимает сестру Ефремова. «Бог ее простит», — заявил Добровинский.

Он добавил, что, скорее всего, Анастасия Ефремова просто спутала его и других адвокатов семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП, с судом. Юрист отметил, что приговор Ефремову выносил не он, а судья.

Ранее сестра Ефремова Анастасия опубликовала в соцсетях пост с пожеланием смерти от коронавируса, однако через некоторое время удалила публикацию. В сети многие сочли, что проклятия адресованы потерпевшей стороне и адвокату Александру Добровинскому. Ефремова добавила, что семья артиста сумеет справиться с трудностями, а ее обескураженный брат «соберется и сдюжит».

Находившийся за рулем внедорожника в нетрезвом состоянии артист Михаил Ефремов 8 июня выехал на встречную полосу и попал в аварию, врезавшись в другой автомобиль. Водитель транспортного средства скончался, артиста приговорили к восьми годам лишения свободы, однако после возмещения им морального вреда потерпевшим срок наказания сократили на полгода.