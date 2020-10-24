Семья погибшего в ДТП потребовала новую компенсацию от Ефремова

Семья водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП в центре Москвы по вине актера Михаила Ефремова, потребовала от него новую компенсацию в гражданском иске. Об этом сообщил адвокат потерпевших Александр Добровинский, передает ТАСС.

По словам защитника, артист должен выплатить его клиентам еще более 100 тысяч рублей. «Моральный ущерб — по 1 миллиону на каждого человека, а 111 тысяч — это прямые затраты на похороны», — пояснил адвокат.

Соответствующие иски потерпевшие по делу Ефремова подали в Хамовнический суд. Добровинский уточнял, что не будет отзывать их из суда из-за невыплаты части требуемой суммы.

21 октября Ефремов выплатил 3 миллиона рублей вдове погибшего Маргарите Захаровой, ее сыну, а также брату Захарова. Позднее актер пообещал помогать матери и гражданской жене погибшего, которые официально не признаны потерпевшими.

8 июня Ефремов, находившийся за рулем внедорожника в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и попал в аварию, врезавшись в другой автомобиль. Водитель транспортного средства скончался, артиста приговорили к восьми годам лишения свободы, однако после возмещения им морального вреда потерпевшим срок наказания сократили на полгода.