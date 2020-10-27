Обнародован проект письма Ефремова к семье погибшего в аварии Захарова

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на 8 лет колонии за смертельное ДТП в центре Москвы, Андрей Алешкин опубликовал на своей странице в Facebook проект письма артиста с извинениями в адрес семьи погибшего Сергея Захарова.

«Простите, что обращаюсь к Вам только сейчас, хотя должен был сделать это намного раньше. Вы мое письмо не порвете, не прочитав. Пожалуйста!» — говорится в тексте. Далее содержатся извинения, подробности жизни Захарова и его семьи и просьба ходатайствовать за изменение срока на условный, чтобы «помогать семье» погибшего.

«Я знаю, что унижал вас перед всей страной, и я готов просить прощения на глазах у всей страны», — отмечается в заключение.

Алешкин отметил, что соответствующее письмо он обсуждал с защитником семьи Захаровых Александром Добровинским. По его словам, Ефремов не увидел письмо, так как переговоры были прерваны.

22 октября Ефремов отказался от услуг адвоката Андрея Алешкина, которого нанял для него артист Никита Джигурда. В этот день Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор актеру в виде восьми лет лишения свободы. В итоге ему снизили срок на полгода из-за возмещения морального вреда потерпевшим.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров, который в результате ДТП погиб.