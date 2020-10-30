Раскрыта причина лишения статуса адвоката из дела Ефремова

В Адвокатской палате Москвы раскрыли причину лишения статуса Александра Добровинского, участвовавшего в деле актера Михаила Ефремова на стороне потерпевшей стороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу палаты.

Там пояснили, что он нарушил только одну статью Кодекса профессиональной этики адвоката, подорвав доверие к адвокатуре. Совет палаты согласился с заключением квалификационной комиссии и подтвердил умышленное нарушение Добровинским требований статьи 5, которая обязывает адвоката избегать действий, подрывающих доверие к нему или к адвокатуре.

29 октября стало известно о лишении Добровинского статуса на два года. 18 сентября также был дисквалифицирован на один год адвокат Эльман Пашаев за нарушения в ходе защиты Ефремова.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров — он погиб. Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы, а затем снизили срок на полгода.

Ранее 30 октября сообщалось, что артист решил остаться в московском СИЗО для отбытия наказания. Он хочет работать в хозяйственном отряде и заниматься развитием театра.