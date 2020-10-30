Пашаев прокомментировал лишение Добровинского статуса адвоката

Бывший адвокат Эльман Пашаев прокомментировал решение лишить Александра Добровинского, представлявшего интересы потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, статуса адвоката. Его слова приводит НСН.

По слова Пашаева, его бывший оппонент заслужил подобное наказание. Он заявил, что Добровинский «поплатился за подлость». «Он сидел на заседании и журналистам цитировал якобы мои слова, что автомобилем Ефремова управляли инопланетяне и хакеры. Он специально меня грязью обливал с утра до вечера», — сказал бывший защитник артиста.

При этом Пашаев отметил, что ему жалко Добровинского, поскольку, по мнению бывшего адвоката актера, он «не сможет честным путем» сдать экзамен для восстановления адвокатского статуса.

О том, что Александра Добровинский лишили статуса адвоката стало известно 29 октября. Решение о прекращении адвокатского статуса с запретом на допуск к квалификационному экзамену на два года вынес совет Адвокатской палаты Москвы.

15 сентября сообщалось, что Минюст потребовал наказать адвокатов, участвовавших в деле о смертельном ДТП, совершенном Михаилом Ефремовым.

18 сентября адвокатская палата (АП) Республики Северная Осетия — Алания лишила статуса адвоката Пашаева.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Актер находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров — он погиб.