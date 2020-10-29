Защищавшего потерпевших по делу Ефремова адвоката Добровинского лишили статуса

Александр Добровинский, представлявший интересы потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, лишен статуса адвоката. Об этом в четверг, 29 октября, со ссылкой на пресс-службу Адвокатской палаты Москвы сообщает ТАСС.

Как отметили в пресс-службе, решение о прекращении адвокатского статуса Добровинского с запретом на допуск к квалификационному экзамену на два года вынес совет Адвокатской палаты Москвы.

15 сентября сообщалось, что Минюст потребовал наказать адвокатов, участвовавших в деле о смертельном ДТП, совершенном Михаилом Ефремовым.

В адвокатские палаты были направлены представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении Александра Добровинского и прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего Ефремова, в связи с их публичными высказываниями по делу артиста.

18 сентября адвокатская палата (АП) Республики Северная Осетия — Алания лишила статуса адвоката Пашаева.

22 октября Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор актеру в виде восьми лет лишения свободы. В итоге ему сократили срок на полгода благодаря возмещению морального вреда потерпевшим. Защита Ефремова намерена обжаловать это решение. Сторона потерпевших заявила, что довольна таким исходом дела.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Актер находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров — он погиб.