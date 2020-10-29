Пашаев рассказал об умолявших взяться за дело Ефремова родственниках

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о родственниках актера, умолявших взяться за его дело. Об этом сообщает РИА Новости.

Юрист заявил, что изначально не хотел защищать артиста. «Меня умоляли и просили до утра, чтобы я за это дело взялся. Я говорил, что не хочу. Люди из шоу-бизнеса более ранимы, им нужно больше внимания», — отметил он.

Пашаев раскритиковал новых адвокатов Ефремова за то, что те апеллировали к тому, что погибший водитель Сергей Захаров не был пристегнут. Юрист назвал это крайне безграмотным подходом, а также возмутился, что защита артиста в суде обсуждала его работу.

22 октября Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор актеру в виде восьми лет лишения свободы. В итоге ему сократили срок на полгода благодаря возмещению морального вреда потерпевшим. Защита Ефремова намерена обжаловать это решение. Сторона потерпевших заявила, что довольна таким исходом дела.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Актер находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров — он погиб.