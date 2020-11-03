Последний фильм Ефремова до смертельного ДТП вышел в онлайн-кинотеатрах

В мультимедийных сервисах ОККО и IVI появился фильм «Картонная пристань» — последняя драматическая картина, в которой актер Михаил Ефремов успел сняться до смертельного ДТП с его участием.

Картина повествует о том, как поездка московских журналистов, отправившихся в пресс-тур в провинцию, превратилась в противостояние с местными жителями, которые не рады приезду гостей. При этом недавно осужденный Михаил Ефремов играет одну из главных ролей, его герой — полицейский-преступник.

Также в фильме снялись Иван Жвакин, известный по сериалу «Молодежка», Владимир Зайцев (фильм «Статский советник»), Борис Каморзин («Олигарх»), Ольга Тумайкина («Мамы»).

Съемки фильма были завершены в 2019 году, и ДТП с участием Ефремова не повлияло на производство фильма.

Главная роль в «Картонной пристани» — последняя главная роль актера за продолжительный период, так как несколько лет, несмотря на обширную фильмографию, Ефремов снимался в основном в эпизодах. «Я прочитал сценарий, и он мне очень понравился. Успех фильма прежде всего зависит от сценария — а я таких российских задумок раньше не читал», — отмечал Ефремов в интервью порталу 66.ru.