Суд распорядился исполнить приговор по делу Ефремова

Пресненский суд Москвы распорядился исполнить приговор по делу о смертельном ДТП, который был вынесен актеру Михаилу Ефремову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Распоряжение об исполнении вступившего в законную силу приговора в отношении артиста направлено по месту его содержания для дальнейшего исполнения — в московское СИЗО-5 («Водник»).

Столичное управление ФСИН должно решить, где Ефремов будет отбывать наказание. Артист заявил о своем желании остаться в московском СИЗО, чтобы работать разнорабочим в хозотряде. Кроме того, он планирует развивать там тюремный театр.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров — он погиб.

Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы, но Мосгорсуд снизил срок на полгода.