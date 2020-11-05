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Ефремов решил стать разнорабочим в СИЗО и начал читать пьесу «Авария»

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Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Артист Михаил Ефремов решил стать разнорабочим в СИЗО. Об этом он рассказал посетившим его членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, передает ТАСС.

Ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников отметил, что артист начал читать с сокамерниками современную пьесу «Авария». Ефремов также хотел бы, чтобы его друзья-артисты выступали в московских СИЗО с концертами и проводили киновечера.

Кроме того, артист планирует создать на базе клуба СИЗО тюремный театр и ставить спектакли, которые будут иметь «не только развлекательную, но и воспитательную составляющую».

В настоящее время Ефремов ждет решения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), которая должна определиться с местом отбытия наказания осужденного.

30 октября сообщалось, что Ефремов решил остаться в хозотряде московского СИЗО для отбытия наказания за смертельное ДТП сроком 7,5 лет лишения свободы.

Авария с участием российского актера Михаила Ефремова произошла 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. В скором времени автомобилист скончался.

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