Ефремов захотел вернуть выплаченные родственникам Захарова деньги

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин рассказал, что артист захотел вернуть деньги, выплаченные родственникам погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам юриста, все потерпевшие получили по 1 миллиону рублей, однако некоторым из них переплатили. «В частности, [сын Сергея Захарова] Виталий Захаров получил 1,2 миллиона рублей. Кроме того, в ходе рассмотрения дела были направлены еще 400 тысяч рублей, которые они как бы не хотели принимать, эти средства еще не вернулись. Таким образом, мы хотим вернуть 600 тысяч рублей, за вычетом суммы, потраченной на похороны, это чуть менее 500 тысяч», — отметил Хархорин. Он заявил, что ему и Ефремову все равно, кто будет возвращать эти средства.

22 октября стало известно, что суд на полгода сократил срок Ефремову, осужденному за смертельное ДТП в центре Москвы, благодаря возмещению актером морального вреда семье погибшего в аварии водителя.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Артист выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров — он погиб.