Правозащитник рассказал о будущем Ефремова в колонии

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал о будущем актера Михаила Ефремова в колонии Белгородской области. Правозащитник раскрыл, куда попадет актер, в каких условиях будет жить и чем будет заниматься в интервью «Москве 24».

По словам Мельникова, осужденному сначала придется отсидеть карантин в местном СИЗО около 14 дней. Однако прибытие Ефремова на место возможно и со дня на день, уверен Мельников.

Правозащитник заявил, что Ефремов будет находиться в камере только с теми заключенными, которые также отбывают первый срок. Актеру точно гарантирована кровать, комплект постельных принадлежностей, стул и отдельная тумбочка для личных вещей, еще в его камере может оказаться «вполне работающий телевизор». Среди прочего актер сможет посещать спортзал, библиотеку и смотреть футбольные матчи.

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Мельников уточнил, что Ефремову придется работать наравне со всеми: например, на швейном производстве, где шьют маски для медицинских работников. Артиста могут обязать готовить еду и работать на ее раздаче или отправить в библиотеку. «Возможно, ему пойдут навстречу и создадут под него отдельную вакансию, скажем, руководителя театральной самодеятельности», — предположил Мельников. При этом Ефремов будет получать зарплату, размер которой в учреждениях ФСИН не может быть меньше МРОТ.

Также правозащитник рассказал, что вопрос о том, отправят ли артиста в исправительную колонию № 4 Белгородской области, остается открытым. «У ФСИН есть инструкции, согласно которым запрещается сообщать, куда доставляют осужденного, пока он не прибыл. Это секретная информация для служебного пользования, чтобы никто не организовал побег по дороге и так далее», — пояснил Мельников.

6 ноября сообщалось, что актера этапировали в колонию в Белгородской области. Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.