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15:40, 2 августа 2026 (обновлено: 15:43, 2 августа 2026)Бывший СССР

На ЗАЭС заявили о рисках для ядерной безопасности после атаки ВСУ

На ЗАЭС заявили, что атаки ВСУ создают риски для ядерной безопасности
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) создают риски для ядерной безопасности. Об этом говорится в публикации пресс-службы станции.

«Подобные действия создают дополнительные риски для ядерной безопасности и в очередной раз демонстрируют, что атаки ведутся уже не по периметру станции, а в непосредственной близости от объектов, имеющих критическое значение для ее безопасной эксплуатации», — говорится в сообщении.

При этом персонал станции продолжает контролировать все параметры безопасности, радиационный фон находится в норме и не превышает природных значений.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ попытались ударить по хранилищу отработанного ядерного топлива на ЗАЭС.

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