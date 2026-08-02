На ЗАЭС заявили о рисках для ядерной безопасности после атаки ВСУ

На ЗАЭС заявили, что атаки ВСУ создают риски для ядерной безопасности

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) создают риски для ядерной безопасности. Об этом говорится в публикации пресс-службы станции.

«Подобные действия создают дополнительные риски для ядерной безопасности и в очередной раз демонстрируют, что атаки ведутся уже не по периметру станции, а в непосредственной близости от объектов, имеющих критическое значение для ее безопасной эксплуатации», — говорится в сообщении.

При этом персонал станции продолжает контролировать все параметры безопасности, радиационный фон находится в норме и не превышает природных значений.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ попытались ударить по хранилищу отработанного ядерного топлива на ЗАЭС.