На ЗАЭС заявили о рисках для ядерной безопасности после атаки ВСУ

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) создают риски для ядерной безопасности. Об этом говорится в публикации пресс-службы станции.
«Подобные действия создают дополнительные риски для ядерной безопасности и в очередной раз демонстрируют, что атаки ведутся уже не по периметру станции, а в непосредственной близости от объектов, имеющих критическое значение для ее безопасной эксплуатации», — говорится в сообщении.
При этом персонал станции продолжает контролировать все параметры безопасности, радиационный фон находится в норме и не превышает природных значений.
Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ попытались ударить по хранилищу отработанного ядерного топлива на ЗАЭС.