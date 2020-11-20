Полиция решила проверить бывшего адвоката Ефремова на подстрекательство

Полиция решила провести проверку в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, юриста хотят проверить на подстрекательство свидетелей к даче ложных показаний в суде по делу Ефремова. Он привел на процесс троих человек, которые заявили, что не видели артиста за рулем его автомобиля в момент аварии.

Ранее 20 ноября МВД сообщило о возбуждении уголовного дела против троих лжесвидетелей.

Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.