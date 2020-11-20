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Бывший адвокат Ефремова отреагировал на возбуждение дел против лжесвидетелей

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Эльман Пашаев
Эльман Пашаев
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев отреагировал в беседе с телеканалом «360» на возбуждение дел против лжесвидетелей по делу о смертельном ДТП.

Юрист заявил, что он предупреждал приглашенных в суд свидетелей об ответственности в случае дачи ложных показаний. «Я ничего предпринимать не буду. Я им честно сказал, когда мы их вызывали: ребята, не дай бог, если вас там не было, не надо ничего говорить», — сказал он, пояснив, что очевидцы «даже показывали детали, где что было».

Пашаев подчеркнул, что защита приглашала в суд двух свидетелей, а не трех. Также он добавил, что не поддерживает связь с участниками процесса. «Приехали, дали показания, все, после этого я ни разу с ними не общался. Никогда», — заключил он.

Как считает адвокат, фигуранты нового дела могут предоставить следствию свои мобильные телефоны, по которым можно будет определить их местоположение в момент смертельного ДТП с участием Ефремова.

Ранее официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что МВД возбудило уголовные дела против лжесвидетелей, давших показания на процессе о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Под следствием оказались три человека, заявивших суду, что в момент аварии артист якобы не сидел за рулем своего автомобиля. Они были вызваны в суд адвокатом подсудимого Эльманом Пашаевым. Перед допросом суд предупредил этих людей об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Тем не менее двое свидетелей сообщили суду, что 8 июня 2020 года стали очевидцами ДТП с участием Ефремова и видели другого человека за рулем его автомобиля, а сам он стоял рядом.

Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.

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