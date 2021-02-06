Раскрыто возможное наказание для Ефремова и Пашаева по делу о ложных показаниях

Актера Михаила Ефремова и его бывшего адвоката Эльмана Пашаева могут привлечь по статье 309 УК РФ («Подкуп или принуждение к даче показаний») в рамках дела о лжесвидетельствовании. Об этом «Комсомольской правде» рассказал близкий к делу источник.

Он напомнил, что дело по статье 307 УК РФ («Заведомо ложные показания») возбуждено против лжесвидетелей, приглашенных Пашаевым в суд, — Андрея Гаева, Александра Кобца и Тевана Бадасяна. Они заявили суду, что в момент аварии артист якобы не сидел за рулем своего автомобиля. По этой статье Ефремова привлечь к отвественности не могут, однако если выяснится, что он подкупил свидетелей или шантажировал их, ему может грозить заключение сроком до семи лет.

В случае с бывшим адвокатом также возможен реальный срок, если выяснится, что он платил деньги свидетелям. Однако, по неподтвержденной информации, Пашаев заключил сделку со следствием и надеется уйти от наказания.

Максимальное наказание для лжесвидетелей, если их вина подтвердится, — три месяца ареста. Также им могут назначить штраф, однако после его погашения судимость гасится. Тем не менее статью могут ужесточить, и тогда они окажутся в тюрьме на пять лет, предупредил собеседник издания.

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«Ефремову и Пашаеву предстоит грандиозная схватка, в которой каждый будет валить вину на другого. Так, актер может признать, что защитник склонил его к подкупу свидетелей и получил на это определенную сумму. Допустим, троица подозреваемых скажет: нам никто не платил. Вопрос — где тогда деньги Ефремова? Или признают: да, получили, например, по 100-200 тысяч. А Ефремов вдруг заявит: вообще-то я платил миллион. Где разница?» — порассуждал источник. По его словам, при таком сценарии под подозрением по статье 159 УК РФ («Мошенничество») окажется Пашаев. Если сумма взятки была больше одного миллиона рублей, то ему грозит заключение сроком на шесть лет.

Этот вариант наиболее выгоден актеру, отметил собеседник издания. «Если вина Пашаева будет доказана, тогда адвокаты Ефремова могут настаивать, что его право на защиту было нарушено. А это уже основание для отмены приговора и пересмотра дела», — заключил он.

5 февраля Ефремова перевели из колонии в Белгородской области в столицу для участия в следственных действиях. У правоохранителей возникла необходимость в очной ставке с участием осужденного по делу о ложных показаниях в рамках процесса о смертельном ДТП. В январе на допрос по делу о лжесвидетелях вызывали Пашаева.

Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.