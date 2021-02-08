Определено местонахождение Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, снова помещен в московский следственный изолятор «Водник», где он находился до отправки в белгородскую колонию. О его местонахождении рассказал источник РИА Новости.

Актера привезли в Москву для участия в следственных действиях.

Как ранее рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, речь идет об очной ставке с участием Ефремова по делу о ложных показаниях в рамках процесса о смертельном ДТП. Актер проходит по делу как свидетель.

20 ноября 2020 года МВД возбудило уголовные дела по статье 307 УК РФ («Заведомо ложные показания») против свидетелей, приглашенных Пашаевым в суд. Под следствием оказались три человека, заявивших, что в момент аварии артист якобы не сидел за рулем своего автомобиля.

Михаил Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.