Силовые структуры
 
Последние новости
В ЕС анонсировали решение века в отношении России
Для боящихся летать пассажиров придуман новый способ избежать стресса при полете
Гол игрока «Челси» признан лучшим в туре АПЛ
В Госдуме назвали главу МИД Украины желанным гостем в ЛГБТ-сообществе
Маршрутка загорелась на ходу из-за подростков и попала на видео
НАТО поддержит стремление Украины к членству
В «Москва-Сити» недосчитались дешевых апартаментов
Раскрыта мощь PlayStation 5
Москвич купил на Урале 30-летний кабриолет и прокатился на нем в мороз
Один из богатейших блогеров России выкупил самолет целиком и прослыл зажравшимся
Новости партнеров
Прослушать новость

Раскрыты подробности «покупки» свидетелей по делу Ефремова

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: РИА Новости

Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, на допросе раскрыл подробности своей сделки с лишенным статуса адвоката Эльманом Пашаевым. Слова актера приводит Telegram-канал Mash.

Артист признался, что Пашаев взял с него по полтора миллиона рублей за каждого лжесвидетеля, готового сказать, что в момент аварии Ефремов не сидел за рулем внедорожника. При этом сами свидетели, по словам актера, получили лишь по 300 тысяч рублей. Остальная сумма осталась у адвоката.

Ранее сообщалось, что Ефремов рассказал, как Пашаев предлагал ему «купить свидетелей» для суда. По словам актера, его бывший защитник уверял, что знает людей, которые смогут дать в суде нужные показания, а именно — скажут, что не видели Ефремова за рулем внедорожника.

После этого сообщения Пашаев заявил, что его бывший подзащитный вряд ли давал такие показания. «Если бы мы подкупали свидетелей, то он, получается, наш соучастник», — объяснил он. По словам Пашаева, Ефремов вообще не мог знать о подкупе, потому что «сидел под домашним арестом».

8 февраля стало известно, что Михаила Ефремова доставили в Москву для участия в следственных действиях по делу о даче ложных показаний. МВД возбудило его в ноябре 2020 года против трех человек, приглашенных адвокатом Эльманом Пашаевым в суд. Они заявляли, что в момент аварии артист якобы не сидел за рулем своего автомобиля.

Михаил Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020-го. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.

Предыстория: Ефремов рассказал о предложении Пашаева «купить свидетелей» для суда
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ефремов рассказал о предложении Пашаева «купить свидетелей» для суда
Ефремов рассказал об этапировании из колонии в Москву
Ефремов подал жалобу на свой приговор
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01 3 декабря 2020

«Для фанатиков главное — жестокость»

Большинство осужденных за терроризм в России — мусульмане. Почему так происходит?
16:50 7 февраля

Пашаев объяснил перевод Ефремова в Москву

15:23 7 февраля

В Дагестане поручили расследовать убийство экс-главы села за два месяца

12:45 7 февраля

Власти Дагестана рассказали о конфликте убитого экс-главы села с ОМОН

Силовые структуры00:01 1 декабря 2020
Радик Тагиров

«Такие преступники сами не останавливаются»

В России поймали самого опасного маньяка страны. Он убил 32 женщин и на годы исчез без следа
11:50 7 февраля

На Ставрополье задержаны несовершеннолетние члены ИГ

10:35 7 февраля

Двух росгвардейцев заподозрили в убийстве бывшего главы села в Дагестане

07:32 7 февраля

Российские полицейские в ходе следствия целый год смотрели мультфильмы

Силовые структуры00:0214 августа 2020
Владимир Воронцов

«Ты куда полез? Мы заткнем рот любому»

Заступник российских полицейских разозлил генералов МВД. За это его посадили в камеру к убийце
01:38 7 февраля

Бойцы ОМОН выпустили 36 пуль в бывшего главу села в Дагестане

00:31 7 февраля

У отдела полиции в Махачкале собралась толпа друзей убитого мужчины

23:47 6 февраля

Убийцу мужчины в кабинете начальника угрозыска в Махачкале задержали

Россия
Во ФСИН назвали причину попадания шариковой ручки через глаз в мозг россиянина
«Говорили, сама смертница, да еще смертника родила»
Горы таблеток, страх и надежда: как в России живут матери и их дети с ВИЧ
Вакцину «Спутник V» создадут в новом формате
«Вжимал меня в диван и фотографировал»
Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
Москва подвела итоги развития городской инфраструктуры
Взрыв в московской квартире убил мужчину с инвалидностью
Спецприемник в Сахарово переполнился после несанкционированных акций в Москве
Ночи в автозаках, забитые камеры и койки без матрасов: что происходило внутри
Все материалы
Мир
Стало известно о новой взлетной полосе США в Сирии
В Чехии понадеялись на регистрацию российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе
Стало известно о планах США вернуться в Совет ООН по правам человека
ЮАР приостановила вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca
SHAN STATE, MYANMAR - 2014/02/22: A soldier from the TNLA (Ta'ang National Liberation Army, Ta'ang is another word for Palaung) takes pictures of opium field workers and other soldiers before they start to destroy the field. The TNLA started a drug (opium, heroin, methamphetamine) eradication campaign in 2012, destroying opium fields, banning and punishing drug addicts and traffickers. The TNLA, created in 2009, claims about 1,500 soldiers and another 1,500 trained villagers. Alongside with other ethnic groups, the TNLA fights the government troops in order to get some kind of autonomy within a federal system for the Palaung populated area in north-west Shan State. (Photo by Thierry Falise/LightRocket via Getty Images)Китайский Эскобар
Как простой китаец объединил мафиозные кланы, создал крупнейший наркосиндикат и заработал миллиарды
Все материалы
Бывший СССР
Саакашвили призвал Украину готовиться к потере Мариуполя и Херсона
Навального сравнили с Пашиняном
Владимир Зеленский«Слабый президент, жесткая команда»
Зеленский был надеждой Украины. Почему через два года после выборов страна хочет нового президента?
Украина прокомментировала высылку иностранных дипломатов из России
Украинская оппозиция начала процедуру импичмента Зеленского
Президента обвинили в попытке узурпации власти
Дефицит электроэнергии на Украине объяснили «вмешательством» Москвы
Жительницы города Шуша в подвале во время воздушной тревоги«Дети не должны это видеть»
Страх, бомбежки и обида на Россию. Какой запомнил карабахскую войну молодой репортер
Все материалы
Экономика
Китайцы засомневались в безопасности Tesla
«Газпром» объявил об обеспечении Калининграда газом из запасов
Почти даром
Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?
Европа испугалась возрождения коронавируса
«Научить противодействию»
О киберугрозах и информационной безопасности в эпоху цифровизации
Все материалы
Силовые структуры
Ефремов рассказал об этапировании из колонии в Москву
«Откуда берут людей в органы — никого не интересует»
Убийство в отделе полиции потрясло Дагестан. Почему бойцы ОМОН расстреляли бывшего главу села?
Дочь ветерана рассказала о суде над Навальным
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Следователи начали проверку после сообщений о невыплатах ученым Новосибирска
«Флот оказался обезглавленным»
40 лет назад разбился самолет с командирами Тихоокеанского флота СССР. Как адмиралов погубил багаж?
Россиянин напал с ножом на судебного пристава
Все материалы
Наука и техника
Виктор Мазуровский «Московский пожар. Наполеон покидает Кремль»«У них сгорел Вашингтон, у нас — Москва»
Как война 1812 года изменила Россию и русскую нацию
Все материалы
Спорт
МТС объединила футбол и киберспорт
Алина Загитова «Это круче, чем Олимпиада!»
Слезы Медведевой, радость Загитовой и триумф Валиевой. Чем запомнится командный турнир в Москве?
Уральский Халк пошутил об опасности тренировок в Дагестане
«Этот парень опасен для чемпиона»
Русский Драго нокаутировал легенду UFC. Теперь он готов биться за титул
Нурмагомедов рассказал об отношениях с матерью
«Он назвал меня негром и ударил по голове»
Насмешки, угрозы и травля. Через какие испытания прошел первый чернокожий игрок в истории НХЛ
Девушка-боец UFC полностью обнажилась перед камерой
Все материалы
Культура
Звезда «Сексуального просвещения» раскрыла последствия съемок мастурбации
Ищи-свищи
Похищения, паранойя и миллениалы-убийцы: как сериал «В поиске» высмеивает поколение 30-летних
Пригожина экстренно госпитализировали в Дубае из-за коронавируса
«Я хочу умереть на своих условиях»
История американки, которая перепробовала все способы лечения и решилась на эвтаназию
Певец The Weeknd показал ужаснувшие фанатов последствия «пластической операции»
Диана Буркот«Беднота в каждой квартире»
Семейные травмы, бутылка рома и гражданин Антоха: лучшая музыка месяца
Заставку «Симпсонов» воссоздали из стоковых видео
Все материалы
Интернет и СМИ
Популярное приложение заразило смартфоны миллионов пользователей
«Создавался совсем не для эротики»
 
Ведущую «Слабого звена» разочаровали пришедшие к ней на шоу комики
«Я покажу тебе, кто босс этой качалки»
Как низкопробное гей-порно из 90-х покорило весь мир и превратилось в целую вселенную
Российский блогер выбежал на поле в США и развеселил зрителей
Троянский конь
Напуганные новой политикой WhatsApp люди ринулись в Telegram и Signal. Но так ли они безопасны?
Определен самый популярный способ мошенничества в интернете
Все материалы
Ценности
Рэперша прошлась по улицам в прозрачных лосинах и удивила фанатов
Джаред ЛетоГрубая красота
Как мужчины меняют внешность ради своей привлекательности и почему об этом принято молчать
Louis Vuitton перепутал флаги стран и опозорился в сети
Усатый гедонист
Бисмарк обожал дуэли, морфин и изменять жене с русской княгиней. Как ему удалось возглавить страну?
Молодежь массово избавилась от узких джинсов и вызвала гнев взрослых
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»
Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
Героя российского «Холостяка» обокрали на миллион рублей в раздевалке спортзала
Все материалы
Путешествия
Белая смерть
Соль, женский труд и проституция. Чем живут селения на берегах самых крупных озер Африки?
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший
Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Все материалы
Из жизни
Две тигрицы убили смотрителя зоопарка и вырвались на свободу
Юноша пожаловался на головную боль и через два дня умер
Четырехметровый крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у рыбаков
Мужчина заправил автомобиль и обогатился на 18 миллионов рублей
«Я думала: вот так закончится моя жизнь»
Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
Все материалы
Появились подробности о Mitsubishi Outlander для России
Видео: как Bugatti начинала свой путь к Veyron и Chiron
Первые машины Этторе Бугатти и загадка пропавшего «Атлантика»
Представлена обновленная Toyota Camry с эксклюзивными опциями
13 маленьких и дешевых, но всё же классных кроссоверов со всего мира
Вседорожники, которые берут не проходимостью, а ценой и дизайном
Поставки новых автомобилей из России резко сократились
Какой могла стать Нива, она же Lada 4x4?
Большой путеводитель «Мотора» по истории самого народного внедорожника страны
В музее Дубая выставили самый большой в мире полноприводный автомобиль
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы