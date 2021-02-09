Ефремов рассказал об этапировании из колонии в Москву

Актер Михаил Ефремов рассказал об этапировании из белгородской колонии в Москву. Его навестил в столичном СИЗО «Водник» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Алексей Мельников. Об этом пишет «КП».

По его словам, для артиста поездка оказалась сюрпризом, никаких официальных уведомлений от следствия он не получал, о причинах его также не уведомили. Ефремова везли из Белгорода спецпоездом 3-4 дня. Самым сложным за эти дни для него была невозможность покурить. Больше Ефремов ни на что не жаловался.

Мельников отметил, что артист выглядит уставшим, но держится. Ефремова поместили в СИЗО в пятиместной камере, но сокамерник у него пока один — он осужден за кражу. В камере есть телевизор, чайник, холодильник.

Ефремов пробудет в московском изоляторе два месяца, заявил вице-президент российского подразделения международного Комитета защиты прав человека Иван Мельников.

О том, что актер прибыл в «Водник», стало известно 8 февраля. Его привезли в Москву для участия в следственных действиях.

Как ранее рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, речь идет об очной ставке с участием Ефремова по делу о ложных показаниях в рамках процесса о смертельном ДТП. Актер проходит по делу как свидетель.

20 ноября 2020 года МВД возбудило уголовные дела по статье 307 УК РФ («Заведомо ложные показания») против свидетелей, приглашенных адвокатом Эльманом Пашаевым в суд. Под следствием оказались три человека, заявивших, что в момент аварии артист якобы не сидел за рулем своего автомобиля.

Михаил Ефремов осужден на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020-го. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.